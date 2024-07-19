В Крыму объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Республике Крым на 19 июля из-за ливней, гроз, крупного града и шквалистого ветра до 25 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В ближайшие 1-2 часа и до конца дня 19 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.



В МЧС отметили, что при таких погодных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, подтопления территорий.

Жителей предупредили не выходить в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения.