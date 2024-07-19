Немцев постоянно пытаются убедить в том, что в России плохие условия жизни. Об этом рассказал гражданин Германии по имени Александр, который переехал в Калининград и основал в РФ свой бизнес.

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— В новостях, которые там показывают по ТВ, все факты перевернуты. Постоянное ощущение фальши. Немцев пытаются убедить, как плохо живут люди в России, но при этом в новостях не говорят, что власти ухудшили условия жизни своего же народа, — признался Александр в беседе с журналистами RT.



По его словам, жить в Германии стало невыносимо. Например, за последнее время счета за коммунальные услуги значительно выросли. Раньше он платил 70 евро в месяц, а сейчас — больше 200 евро.

В то же время более половины немцев из бывшей ГДР поддерживают Россию, отметил предприниматель.

Инженер Джованни Петрициоли был вынужден покинуть Италию и уехать в Россию из-за русофобии: в европейском обществе его семья подверглась травле. По его словам, проблемы появились с началом спецоперации на Украине, когда его старшая дочь столкнулась с угрозами в школе из-за своих политических взглядов. Петрициоли объяснил, что еще в СССР он занимался представлением интересов итальянских компаний, а три года назад решил начать работу со странами БРИКС.