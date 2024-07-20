Вдова погибшего бойца СВО узнала в военкомате, как он ее обманул

Вдова участника военной операции на Украине, чью могилу в Краснодаре вскрыли для последующего захоронения на родине, в интервью ИА «Регнум» сообщила, что они расписались за день до того, как он отправился на фронт. По словам женщины, старший лейтенант Александр Ерин сделал ей предложение после того, как принес домой повестку. По ее словам, впоследствии она выяснила, что он ее обманул — на СВО он отправился в качестве добровольца. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Я посмотрела на нее (повестку. — NEWS.ru), выглядела она правдоподобно. В этот же день он сделал мне предложение, потому что до этого мы прожили 20 лет, не расписываясь. Он сказал, что, если с ним что-то случится, то я не должна остаться ни с чем. Потом в военкомате я узнала, что никакой повестки ему не отправляли, а пошёл он как доброволец. Я подозревала, что он хочет сбежать от меня, что я ему надоела, — призналась она.



Вдова мужчины рассказала, что он регулярно ей звонил. В июле 2023 года стало известно, что он попал в госпиталь со множественными осколочными ранениями. Врачи извлекли из его тела 13 фрагментов, но 18 июля он перестал выходить на связь.

Тело офицера СВО достали из разрытой могилы через год после похорон

По словам собеседницы агентства, она искала мужа около года. Впоследствии выяснилось, что он скончался и его похоронили в Краснодаре. После этого семья мужчины направила запрос на эксгумацию тела для его последующего захоронения на родине — в поселке Первомайский Тамбовской области.

Об инциденте ранее сообщило тамбовское издание «Вестник». По данным издания, Ерин погиб в зоне СВО 18 июля 2023 года. По данным издания, офицера похоронили в Краснодарском крае, где он проходил реабилитацию. Ровно год спустя его могилу вскрыли, чтобы перезахоронить в родном городе. В местном храме Покрова Пресвятой Богородицы состоялось отпевание.