Патриарх Кирилл призвал духовенство активно работать с людьми

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал епископов осознать свою ответственность "за весь русский народ", а не только за "узкий круг прихожан", активнее работать с людьми и прежде всего, молодежью, в деле религиозного просвещения и сопротивления "разложению нравов". Об этом он сказал в ходе общения с духовенством во время братской трапезы в Троице-Сергиевой лавре.

"Сегодня мое слово - к братьям-архипастырям. <...> Ныне время бодрствовать, время молитв, время активной работы с нашими людьми, с нашей молодежью. Время подвига. Воспримите со всей ответственностью эти слова <...>. Поставьте перед собой задачи, которые вы вчера еще не ставили", - заявил патриарх, слова которого приводит сайт Русской православной церкви.



Как отметил предстоятель РПЦ, священнослужители несут ответственность перед Богом "не только за бабушек и дедушек", которые всегда посещают храмы, но и "за весь наш русский народ". В этом случае, признал патриарх, нельзя сказать, что духовенство работает на "пятерку": "дай Бог, чтобы на "тройку" работали".

"Я не обвиняю кого-то, я просто говорю, что наши архиереи, наши священники, может быть, не до конца понимают масштаб своей задачи. Мы привыкли к узкому кругу прихожан, но все, что происходит в стране, в народе нашем, - это наша пастырская ответственность, если мы хотим сберечь наш народ, нашу церковь", - предупредил первосвятитель.



Он выразил надежду, что епископы и священники Русской православной церкви, "обновив свое сознание и свою пастырскую ответственность", реально помогут людям "сопротивляться апостасии (вероотступничеству - прим. ТАСС), наступлению безбожия, разложению нравов.