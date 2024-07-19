Американцы пострадали из-за санкций в аэропорту Красноярска

Пассажиры рейса Дели — Сан-Франциско, часть из которых американцы, застряли в аэропорту Красноярска. Как сообщает Telegram-канал Shot, граждане США пострадали от санкций Вашингтона — они не могут оплатить еду и воду банковскими картами, которые из-за ограничений не работают в России.

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Борт экстренно приземлился вечером в четверг, 18 июля. Причиной стало срабатывание датчика загорания. Сразу после посадки техники обследовали самолёт и задымления не обнаружили.

Всего в воздушной гавани застряли свыше 240 пассажиров. Ориентировочно, другой самолет прилетит за ними лишь сегодня вечером — борт вылетел из индийского Мумбаи. Таким образом, в аэропорту иностранцы проведут около суток.

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Сейчас часть пассажиров спят на полу. Сотрудники аэропорта приносят им еду и воду, поскольку сами они не могут себе купить их в ресторане: работа западных банковских карт в России заблокирована из-за санкций, а наличные деньги есть не у всех.