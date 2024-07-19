Недовольных перебоями со светом в Новороссийске стали банить в канале замглавы города

В Telegram-канале заместителя мэра Новороссийска Сергея Сопелиди начали блокировать людей, выражавших недовольство перебоями со светом в городе. Об этом пишет издание "Блокнот".

© Администрация и Дума города Новороссийска

Журналисты пишут, что в канале Сопелиди, который курирует сферу ЖКХ, люди обычно оставляли комментарии, когда в городе возникали те или иные проблемы. Сейчас в Новороссийске в некоторых районах нет электричества, и их жители стали спрашивать у замглавы, когда вернут свет. В ответ их начали банить, а потом канал и вовсе стал частным.

Как рассказали изданию в администрации, канал Сопелиди взломали.

Как написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" журналистка Ксения Собчак, ее сотруднику удалось дозвониться до замглавы Новороссийска, и тот заявил ему, что никого не банит, потому что не работает.

16 июля на юге России из-за аномально сильной жары произошли перебои с электричеством. В полдень отключили первый энергоблок Ростовской АЭС, который снабжает электричеством 19 регионов, включая Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Севастополь. В результате веерные отключения электроэнергии затронули города Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Керчь.

Из-за инцидента на АЭС ввели временные ограничения на потребление электроэнергии в южной части России на 1,5 ГВт. Позже Минэнерго объявило, что благодаря оптимизации работы сети, объем ограничений сократили на 500 МВт.

К 5:45 утра 17 июля "Росэнергоатом" сообщил, что Ростовская АЭС смогла запустить энергоблок N1.