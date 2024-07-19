Бастрыкин выдвинул новое основание для лишения мигрантов гражданства РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики. Об этом говорится в Telegram-канале Следкома. Газета.Ru

«Наряду к уже имеющимся основаниям для лишения приобретенного гражданства предлагается добавить факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — рассказали в СК РФ. Ura.Ru

Кроме того, в СК подготовили ряд мер, направленный на установление четкого контроля за иностранцами, прибывающими в Россию. Среди них — введение биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих в страну иностранных граждан. Кроме того, СК предлагает полный запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах». Lenta.ru