Стали известны самые востребованные профессии в России

Исследование показало, какие профессии стали наиболее востребованы в России в первые шесть месяцев 2024 года.

Так, по данным ПЭК и рекрутинговой платформы hh.ru, самыми востребованными профессиями в стране стали специалисты по продажам, сообщает РБК.

«В этом сегменте число вакансий превысило 1 млн единиц», — пишет издание.



Такое же количество предложений было размещено для рабочего персонала.

Кроме того, спросом пользуются специалисты по производству и сервисному обслуживанию оборудования. В первом полугодии было размещено 732 тыс. таких вакансий.

Популярными также стали профессии в области строительства и недвижимости, транспортно-логистической отрасли.

Ранее выяснилось, что каждый второй россиянин задумывается о возвращении на прежнее место работы.