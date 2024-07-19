Экипаж российского самолета снял на видео «свет Будды»

В Якутии экипаж самолета-зондировщика Ан-26, вызванного в республику для создания осадков и мониторинга пожарной ситуации в регионе снял на видео явление, которое в Китае называют «светом Будды». Об этом сообщается в Telegram-канале Службы спасения Якутии.

«Свет Будды», или глория выглядит как круговая радуга, ее можно наблюдать лишь во время полета или высоко в горах. Для того чтобы глорию было видно, источник света должен находиться за спиной наблюдателя.

«В работу руководителя полетов входит не только учет данных с приборов, но и визуальное наблюдение за теми процессами, которые происходят за бортом», — рассказал об обнаружении «света Будды» сотрудник Росгидромета Иван Ломакин.



Он объяснил, что глория образуется благодаря тому, что солнечный свет под определенным углом создает тень самолета на верхней границе облака, в результате чего в небе образуется ореол.