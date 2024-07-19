Россияне потеряли интерес к отдыху в Турции

Турция всегда была одним из самых популярных направлений для российских туристов. Однако в текущем году ситуация изменилась.

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Проблемы с оплатой услуг, вызванные западными санкциями, и дороговизна стали основными причинами снижения привлекательности Турции для россиян. В результате заполняемость отелей находится на низком уровне.

Россиянам предложили отдых в Турции за 30 тысяч рублей

Напомним, многие россияне сталкиваются с проблемами при попытке забронировать отели или оплатить экскурсии в Турции. Это создает дополнительный барьер для путешественников и снижает их желание выбирать Турцию в качестве места для отдыха, пишет РИА Новости.

Дороговизна туров в Турцию также стала важным фактором, отпугивающим российских туристов. Средняя стоимость тура в простой четырехзвездочный отель составляет 135-160 тысяч рублей за 10 ночей, а тур в пятизвездочную гостиницу - не менее 315-350 тысяч рублей на двоих.

Одной из причин высоких цен на туры в Турцию является курс рубля. Слабый рубль делает зарубежные поездки дороже для россиян.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, средняя стоимость летнего тура в Сочи достигает 105 тысяч рублей, при этом Анапа может быть даже дороже — в районе 109 тысяч.