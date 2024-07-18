ВЦИОМ выяснил отношение россиян к мигрантам

Руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов рассказал о результатах опроса россиян об их отношении к мигрантам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время круглого стола на тему «Межнациональное единство как основа развития России», который прошел в рамках международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня». Как рассказал Мамонов, 81% опрошенных россиян заявил об отсутствии негативных эмоций к мигрантам. При этом столько же опрошенных, по словам Мамонова (также 81%), не испытывают рядом с людьми другой национальности страха или неудобств.

«Мы видим отсутствие неприязни к мигрантам: 81% заявили о том, что не испытывают негативных эмоций к тем, кто приехал в их населенный пункт из других стран. Это очень высокий показатель. Только 12% заявили о том, что они испытывают негативные эмоции», — рассказал он.



Мамонов также добавил, что, согласно опросу, 79% опрошенных оценили бы отношения между людьми разных национальностей в своем окружении как положительные, либо бесконфликтные. При этом количество опрошенных, которые говорят о конфликтных отношениях, составило 17%.

Патриарх Кирилл заявил об угрозе потери русской идентичности из-за наплыва мигрантов

Кроме того, 60% опрошенных считают, что многонациональность делает Россию сильнее (25% опрошенных не видят связи между многонациональностью и силой страны, а еще 7% считают, что это ослабляет страну), а уровень индекса напряженности межнациональных отношений во ВЦИОМ оценили на уровне 20%. Впрочем, Мамонов также заявил об увеличении запроса россиян на ужесточение миграционной политики.

Ранее ВЦИОМ также заявил, что более половины российских студентов гордятся вузами, в которых обучаются.