Минобрнауки будет бороться с англицизмами в русском языке

Правительство России утвердило план реализации основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. В него в том числе вошел пункт об излишнем использовании иностранной лексики. В Минобрнауки России сообщили Daily Storm, что выступают за «бережное, чуткое и ответственное отношение к русскому языку».

«Рассматриваем русский язык как основу национального самосознания и важнейшее средство общения», — заявили в ведомстве.



В Минобрнауки исходят из того, что чаще всего в рабочем взаимодействии можно обойтись средствами русского языка, хотя у некоторых иностранных слов нет русского общеупотребительного аналога.

«На противодействие избыточному использованию иностранных слов непосредственно в работе министерства ориентированы сотрудники, организующие документооборот и выполняющие функции корректоров», — подчеркнули в ведомстве.



В начале июля Минпросвещения, Минобрнауки и Минкультуры вознамерились разработать критерии чрезмерного заимствования иностранных слов. К I кварталу 2025 года ведомства намерены защитить русский язык от «внешнего деструктивного, информационно-психологического воздействия», а также «пресечь разрушение традиционных ценностей в РФ».

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