Air India отправит резервный борт за пассажирами аварийно севшего в Красноярске рейса

Авиакомпания Air India, самолет которой совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска, отправит за пассажирами резервный борт. Об этом перевозчик сообщил в соцсети Х.

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«Мы принимаем меры по организации вывозного рейса, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Сан-Франциско», — сообщила компания.



Причиной экстренной посадки Boeing в Чите стал датчика исправности двигателя

Ранее пассажиров экстренно севшего лайнера разместили в здании аэровокзала. Как сообщил руководитель представительства МИД России в городе Артем Захаров, ведомство в курсе ситуации, находится в контакте с перевозчиком, аэропортом и оперативными службами.