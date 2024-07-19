Милонов раскритиковал идею штрафовать за дискредитацию семейных ценностей

Не совсем понятно, что такое дискредитация традиционных семейных ценностей, поделился зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с НСН. По его словам, лицемерно штрафовать людей за то, что они разводятся.

Мне тяжело понять, что такое дискредитация традиционных семейных ценностей. Я считаю, что люди дискредитируют семейные ценности, когда неподобающе себя ведут и нарушают общественный порядок. Я пока не сталкивался с необходимостью административного наказания за дискредитацию семейных ценностей, — объяснил парламентарий.



Депутат отметил, что развод не является дискредитацией семейных ценностей, поскольку этот юридический механизм позволяет людям начать новую жизнь и создать другую семью. Это явление имеет место быть, считает парламентарий.

Это не очень хорошо, но это есть. Человек, который будет это запрещать, будет немного лицемерить, — добавил Милонов.



Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев сообщил, что штрафы за дискредитацию семейных ценностей должны кусаться. Парламентарий отметил, что вопрос о размерах взысканий носит дискуссионный характер. По его словам, хочется выстроить конкретную и практическую модель.