Двух лисиц запечатлели на «свидании» в российском заповеднике

Фотоловушка российского заповедника сфотографировала двух лисиц на «свидании». Соответствующие кадры приводит Telegram-канал нацпарка «Земля леопардов».

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Сотрудники природного комплекса уточнили, что на снимке вероятно запечатлена семейная пара.

«Очень романтичные кадры. Возможно, перед нами новая огненная ячейка лесного общества — семья», — рассказали авторы поста.



Известно, что лисицы выбирают партнера один раз и на всю жизнь. При этом самец в период беременности самки находится рядом с ней и после рождения детенышей участвует в их воспитании.

Ранее «свидание» двух зайцев запечатлела фотоловушка Окского заповедника в Рязанской области. Уточнялось, что они, в свою очередь, являются одиночными животными.