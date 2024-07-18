Землю накроет мощная магнитная буря

В ближайшие дни Землю накроет магнитная буря. На это указывает прогноз экспертов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

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В пятницу, 18 июля, геомагнитное поле останется спокойным с отдельными всплесками неустойчивости. В ночь с 18 на 19 июля магнитосфера будет уже возбуждённой. Затем наступит затишье, и вечером в субботу, 20 июля, нагрянет магнитная буря. Всплеск активности ожидается в период с 16:00 до 18:00.

После этого магнитное поле Земли будет спокойным. Следующая буря, согласно прогнозам учёных, ожидается 14 августа.

Магнитные бури: правда и мифы

Добавим, магнитные бури могут негативно влиять на электрические приборы, вызвать перебои в мобильной связи, а также сказаться на работе спутников.

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