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В РФ запретили продажу  туалетной бумаги с изображением тысячерублевой купюры

Преображенский районный суд Москвы запретил интернет-магазину «Филькина грамота» продавать туалетную бумагу с изображением тысячерублевой купюры с Ярославом Мудрым, потому что это оскорбляет чувства верующих. Соответствующее решение опубликовано на сайте Судов общей юрисдикции столицы.

В Москве запретили продажу туалетной бумаги с рисунком купюры в 1000 рублей
© РИА Новости

Иск подал прокурор, который в рамках проверки выявил, что продаваемая магазином туалетная бумага содержит изображение тысячерублевой купюры 1997 года с памятником Ярославу Мудрому, который отнесен к числу святых, почитаемых Русской православной церковью. Суд принял его заявление и согласился с тем, что товар оскорбляет чувства верующих.

«Административный иск удовлетворить, признать запрещенной к распространению информацию, размещенную интернете со следующим URL-адресом…» — говорится в решении суда.

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Оно может быть обжаловано.

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