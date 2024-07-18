В Пятигорске ввели график временного отключения электроэнергии

В Пятигорске и некоторых окрестных населенных пунктах города введен график временного отключения электроэнергии. Об этом сообщил мэр Дмитрий Ворошилов.

По его словам, такая мера действует с сегодняшнего вечера для ликвидации перегруза в электрических сетях высокого напряжения по команде филиала Регионального диспетчерского управления энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края.

Ворошилов уточнил, что также частично обесточат поселки Горячеводский, Свободы и село Винсады. Как правило, электричество будут отключать от полутора до четырех часов. После отмены ограничения электроснабжение будет восстановлено.

Жители Юга России остались без электричества

Как рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, причина временных ограничений подачи электроэнергии заключается в перегрузке на транзитных линиях энергоснабжения Волгоград - Ростов.