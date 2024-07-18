«Ветераны России» позвали на СВО обругавшего мариупольцев уроженца Чечни

Уроженцу Чечни, обругавшему мариупольцев, отдыхавших на пляже, стоит посетить зону специальной военной операции, считает глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что готов принять его на перевоспитание как доброволец СВО.

Мы предлагаем ему принять участие в СВО, мы готовы принять его в свои ряды на перевоспитание. Как доброволец рекомендую ему, чтобы дурные мысли в голову не лезли, отправиться на СВО, — пояснил глава «Ветеранов России».



По словам Резяпова, человек просто недопонимает, что люди в зоне спецоперации выполняют свой долг. Он удивился подобному поведению жителя Чечни в Мариуполе, за который шли напряженные бои.

Видимо, человек просто недопонимает: ребята выполняют долг, воюют, а он так себя ведет, тем более в Мариуполе, за который шли такие напряженные бои. Движение «Ветераны России» приглашает его в ряды СВО на перевоспитание, — заключил Резяпов.



Жители Мариуполя ранее вступили в спор с уроженцем Чечни из-за парковки его джипа на пляже. Житель Урус-Мартановского района Чечни, который проживает в последние годы в Симферополе, приехал на пляж на внедорожнике Lexus, зарегистрированном на его мать. Отдыхающие были возмущены происходящим и попросили убрать автомобиль, что послужило началом конфликта.