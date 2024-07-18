ФСБ может получить доступ к данным госреестра ЗАГС. Об этом свидетельствуют поправки в законе «Об актах гражданского состояния», которые одобрил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, передает ТАСС.

Речь идет о доступе к записям актов гражданского состоянии, о госрегистрации рождения, о смерти, заключения и расторжения брака, смены имени или установлении отцовства, а также о внесении изменений в записи о таких фактах. В случае окончательного принятия поправок ФНС должна будет предоставлять эту информацию в ФСБ России.

Стоит отметить, что сведения из госреестра ЗАГС уже предоставляются МВД, Минздраву, Росстату, Минцифры, Соцфонду, Фонду обязательного медицинского страхования, избирательным комиссиям и комиссиям референдума.