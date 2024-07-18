Посреди тундры нашли загадочный унитаз

Посреди тундры на полуострове Среднем в Мурманской области нашли готовый к использованию унитаз со сливом и ершиком. Об этом сообщает портал «Север Пост».

© Lenta.ru

По сообщению издания, приделанная к унитазу канализационная труба ведет в ручей. Рядом с унитазом на фотографии также виден заржавевший умывальник.

Жители региона заявили, что загадочный объект появился в тундре более года назад. Кто его установил и почему выбрал для установки такое место, неизвестно.

Женщина улетела из туалета под землю вместе с унитазом в Саратовской области

Ранее сообщалось, что в историческом центре Великого Новгорода археологи нашли разорванное тысячелетнее послание.