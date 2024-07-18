Минюст внес в список нежелательных организаций The Moscow Times* и Фонд Карнеги*

Минюст России внес в список нежелательных организаций издание The Moscow Times*, а также «Фонд Карнеги за Международный Мир»*. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что фонд и издание были включены в перечень неправительственных организаций, признанных нежелательными в России.

«The Moscow Times* ("Москоу Таймс") (Королевство Нидерландов). <...> Carnegie Endowment for International Peace* ("Фонд Карнеги за Международный Мир") (США)», — сказано в перечне.



Ранее Минюст внес в реестр иноагентов проект «Русский криминал» и телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

*Организации, признанные нежелательными и внесенные в список иноагентов Минюстом России.

**Признаны иноагентами Минюстом России.