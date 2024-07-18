The Moscow Times и Фонд Карнеги внесли в реестр нежелательных организаций
Минюст внёс The Moscow Times* и Фонд Карнеги за международный мир** в реестр нежелательных организаций.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность The Moscow Times.
* Включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, по решению Министерства юстиции РФ от 17.11.2023.
** Включён в реестр иностранных агентов по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023.