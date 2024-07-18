В Геленджике частично отключили свет на почти 40 улицах города

Жители почти 40 улиц в Геленджике Краснодарского края частично остались без света. Об этом сообщили в Telegram-канале Муниципального центра управления города-курорта Геленджика.

"Из-за аварии на линиях электропередач обесточены ряд улиц и микрорайонов города. Причина - выход из строя высоковольтного оборудования на питающем центре", - говорится в сообщении.



Уточняется, что обесточены почти 40 улиц, еще на 25 электроснабжение восстановлено.

В летний период, когда в Краснодарский край приезжают туристы, нагрузка на энергосистему увеличивается, периодически происходят аварийные отключения электричества. В августе 2023 года был зафиксирован исторический максимум потребления электроэнергии в крае - более 6 тыс. мегаватт. Электроснабжение потребителей региона осуществляется в том числе из Ростовской области и Ставропольского края.