Казахстанский шоумен попросил прощения у Путина

Казахстанский шоумен, продюсер и актер Нуртас Адамбай извинился перед президентом России Владимиром Путиным за критику в его адрес и поблагодарил его за борьбу за семейные ценности.

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Адамбай опубликовал пост с извинениями на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

«Прошу прощения у Владимира Путина за то, что осуждал и злился на него по своей глупости», – написал Адамбай, передает ТАСС.



Он поблагодарил Путина за его борьбу «против пропаганды непотребных вещей в своей стране». Кроме того, шоумен извинился перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и белорусским лидером Александром Лукашенко за критику в их адрес.

Нуртас Адамбай – казахстанский комедийный актер, режиссер, продюсер и сценарист, участник команды КВН «Астана.kz».

Ранее певец Эдуард Шарлот извинился перед президентом России Владимиром Путиным и всеми россиянами за оскорбительные видеоролики.