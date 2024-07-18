Семью мигрантов выгнали из России после плевка в лицо школьника

В Барнауле полиция аннулировала вид на жительство семьи мигрантов в России в связи с нападением 14-летнего подростка на школьника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. Отмечается, что граждане должны покинуть РФ в течение 15 дней, а в случае невыполнения распоряжения их депортируют.

<…> принято решение об аннулировании ранее выданных разрешительных документов для проживания на территории России. В связи с чем в течение 15 дней иностранные граждане могут самостоятельно покинуть территорию РФ, в противном случае они будут депортированы, — указали в ведомстве.



Проверка в отношении семьи была инициирована 17 июля по факту выявления в Сети видео, где несовершеннолетний плюнул в подростка и несколько раз ударил его из-за внешнего вида. Вскоре после этого было установлено, что запись была сделана еще в марте около одного из ТЦ в Барнауле, также стала известна личность участника конфликта. Агрессора доставили в отделение полиции, где он рассказал свою версию произошедшего.

Ранее в Москве задержали четырех граждан Киргизии, которые до смерти избили участника СВО, его знакомый также получил множественные травмы. Известно, что конфликт произошел в ночью на 29 июня около станции метро «Тушинская».