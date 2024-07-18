Алаудинов прокомментировал скандал с чеченцем в Мариуполе

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов извинился за чеченца, который заехал на пляж на своей машине и устроил скандал в Мариуполе. Об этом в четверг, 18 июля, он написал в своем блоге.

— Определенно могу сказать, что если бы это «лицо» участвовало в освобождении от нацистов населенного пункта Донбасса и если бы оно увидело погибших рядом с товарищами, то подобное не совершило бы. Как командир международного спецназа «АХМАТ» выразил искренние извинения всем, кто был оскорблен и претерпел неудобства, — рассказал генерал-майор в своем Telegram-канале.



Алаудинов подчеркнул, что среди представителей любой нации есть и хорошие, и плохие люди, но «недостойное поведение» одного из многих не должно побуждать обвинять в невежестве весь народ.

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В Мариуполе семья из Чечни заехала на внедорожнике на пляж, в связи с чем поднялся песок, который навредил окружающим. Главу семьи не остановили соответствующие просьбы отдыхающих, и он полез в драку.

Мужчину, который оставил машину, возмутила не сама просьба, а то, что его вместе с семьей снимали по непонятной причине. Он набросился на снимавшую с целью отобрать телефон.