Юрист рассказал, что делать с напавшим животным после решения КС

Умерщвление бездомных животных в случае нападения можно осуществлять только в случае крайней необходимости, заявил в беседе с NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, доказывать, что животное угрожало жизни и здоровью человека, должен тот, кто убил его.

Специалист прокомментировал постановление Конституционного суда от 18 июля о том, что умерщвление животных без владельцев, размещенных в местах и пунктах временного содержания, может осуществляться исключительно если конкретный питомец совершил нападение на человека или проявляет немотивированную агрессивность, если является носителем опасной болезни или в случаях необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособной особи. Оно касалось дела, когда группа граждан и благотворительная организация выступили против принятого в ноябре 2023 года в Бурятии закона, разрешающего усыплять отловленных бездомных животных, если их не забрали из приюта в течение 30 дней.

Необходимо отметить, что постановление касается только вопросов умерщвления животных, размещенных в местах и пунктах временного содержания, и никак не влияет на право граждан защищать свою жизнь и здоровье в случае нападения на них безнадзорных животных на улицах, — подчеркнул Хаминский.



Он отметил, что в этих случаях правовое регулирование осуществляется уголовным кодексом. В нем установлено понятие крайней необходимости, пояснил юрист.

При этом обязанность доказывания, что причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам было совершено в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности или иных лиц, лежит на причинителе вреда, — заключил специалист.



Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что регионам придется учитывать решение Конституционного суда о допустимости усыпления животных. Эксперт подчеркнул, что нормы, установленные региональными властями, не должны противоречить федеральному законодательству и конституционным принципам.