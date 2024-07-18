Названа причина новых блэкаутов в Ростовской области

В Ростовской области в связи с экстремальным ростом температуры и угрозой перегрузкой сетей вновь вводятся графики временных отключений подачи электричества, сообщает в Telegram-канале АО «Донэнерго». Отмечается, что сейчас в регионе воздух прогрелся до +39 градусов, в некоторых районах температура еще выше.

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В связи с экстремальным ростом температуры наружного воздуха (до +39 и выше) электроэнергетическое оборудование объединенной энергосистемы Юга испытывает существенные нагрузки, особенно в дневное время <…> с 11:13 18.07.2024 введены в действие графики временного отключения потребителей электрической мощности, — указано в заявлении.



Уточняется, что ограничения необходимы, чтобы не допустить поломки оборудования и возникновения аварийных ситуаций. Они будут сняты при нормализации электрических режимов.

Ранее, 16 июля, на Ростовской АЭС произошла авария, в результате чего миллионы жителей южных районов России остались без света. Проблемы с электричеством наблюдались в Краснодаре, Ростове, Анапе, Севастополе, Новороссийске и других населенных пунктах.

До этого часть жителей Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае осталась без света в связи с пожаром на подстанции. Причиной возгорания стала жаркая погода и перегрузка линий.