На фестивале, посвященном SUP-культуре установят рекорд России

С 26 по 28 июля тысячи любителей и ценителей сплавов на сапах и байдарках, а также непринужденного, комфортного музыкального отдыха примут участие в уникальном событии, которое состоится на красавице реке Вашана в Тульской области – фестивале VASHANA SUP CAMP. Мероприятие пройдет на самой комфортной фестивальной площадке - в арт-кэмпе «Дикая Мята».

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Новый проект VASHANA выходит за границы привычных фестивальных событий. Это баланс творчества и чудачества, спорта и комфортного отдыха на природе, драйва музыки и тишины природы – гармония будет найдена во всем. Фестиваль VASHANA – sup balance camp – тот редкий случай, когда каждый найдет свой баланс идеального отдыха – сочетание комфорта и экстрима, природы и технологий, развлечений и обучения. Участники VASHANA SUP CAMP установят баланс между душой и телом, а это основа гармонии с окружающим миром и ключ к счастью.

За идею и концепцию сплавов будут отвечать создатели легендарных спусков в купальниках на курорте «Шерегеш» – GrelkaFest и олимпиады чудачеств и веселья на «Роза Хутор» – BoogelWoogel. По традиции лучший музыкальный вайб обеспечат авторы крупнейшего и самого комфортного музыкального фестиваля «Дикая Мята», а безопасный и самый массовый сплав обеспечит команда Splav is Love.

«Сапсерфинг – это стиль жизни в балансе, и что немаловажно это тот вид спорта, который сейчас на волне. И он, как и стремление обрести баланс между работой и отдыхом с семьей, временем для себя объединяет совершенно разных людей - и профессионалов в этом виде спорта, и новичков. Это новый народный вид спорта, к тому же еще очень романтичный, который с каждым годом набираем все большую популярность, захватывает умы и сердца людей. И мы готовы сделать все, чтобы создать по-настоящему красивый праздник и поделиться с вами этим впечатляющим зрелищем», – рассказал основатель компании Splav is Love Артем Иванов.



В течение трех фестивальных дней состоится четыре уникальных сплава: «Карнавальный» – в карнавальных и чудаческих костюмах, «Свадебный», на который приглашаются пары в свадебных нарядах для чествования молодых семей, сыгравших свадьбу в этом году на фестивале «Дикая Мята», «Пижамный» и рекордный «Вечерний» на светящихся сапах и байдарках. Также в программе – занятия, связанные не только с физическим, но и душевным балансом: лекции, мастер-классы, творческие встречи. Даже в гастрономической части фестиваля наряду с обычными ресторанами будут представлены фудтраки, предлагающие здоровое, сбалансированное питание – полная программа VASHANACAMP будет опубликована в ближайшие дни на сайте фестиваля – vashanacamp.ru.

«Вечерни» сплав на светящихся сапах и байдарках никого не оставит равнодушным. Это будет фантастическое действо, когда в моменте Вашана превратится в электронную огненную реку, подсвеченную тысячами огней, и не только течение реки, но и течение жизни всех гостей фестиваля станет ярким и наполнится прекрасными добрыми эмоциями. Интересно не только принять участие в этом мероприятии, но и понаблюдать за этим безумно красивым зрелищем. И еще один немаловажный момент – участники фестиваля станут непосредственно его соавторами и творцами. У каждого будет возможность подготовить свой уникальный карнавальный костюм и дать своей творческой части раскрыться в полной мере, а авторы “Вечернего” сплава еще и оставят свой след в ИСТОРИИ и войдут в “Книгу рекордов России”», – сказал директор КБ “Энгиро”, организатор фестивалей GrelkaFest и BoogelWoogel Никита Гирин.

В числе хедлайнеров VASHANA SUP CAMP – хипхоперы и по совместительству серферы «Фанкин». Также на фестивале выступят «ПИТОНЫ 3000», The Translators, CARDIO KILLER, Salvador и Breakpillzz.

«Мероприятие пройдет у нас в арт-кэмпе «Дикая Мята» – здесь уже для комфортного отдыха есть все: современные домики, удобные кэмпинги, проложены дорожки, установлены питьевые фонтаны, проведено освещение, построены стационарные сцены и функционируют концертный клуб, где будут проходить уникальные концерты. Отвечать за музыкальную часть такого мероприятия – радость и честь. И обязательно удержим заданную высокую планку», – сказал продюсер фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин.