КС вынес постановление об эвтаназии бездомных животных

Эвтаназия для бездомных животных должна быть исключительной мерой. Такое постановление вынес Конституционный суд (КС) России.

Запрос в КС отправил Верховный суд республики Бурятия — региональные экоактивисты через суд требовали отменить пункт о праве региона отменить положение об эвтаназии бездомных животных на 31-й день содержания.

Суд просил проверить на конституционность статью о праве регионов самим устанавливать правила обращения с бродячими животными из закона «Об ответственном обращении с животными».