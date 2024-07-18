Названо число случаев холеры в мире в июне

Более 40 тыс. человек заболели холерой в июне 2024 года, не менее 160 умерли. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), расценившая риск распространения этой болезни в мире как очень высокий.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в июне "из 18 стран поступили сообщения о 40 531 случае холеры" и о 166 летальных исходах. По сравнению с маем в этом месяце было выявлено на 14% меньше случаев заражения. Особенно высокая заболеваемость была отмечена в регионе Восточного Средиземноморья, на который в июне пришлось 32 467 новых случаев заболевания. В Афганистане было зарегистрировано почти 18,7 тыс. заболевших, в Йемене - более 6,6 тыс., в Пакистане - более 5,2 тыс.

В целом с 1 января по 30 июня 2024 года холерой в 25 странах заболели 249 793 человека. В 2 137 случаях болезнь привела к смерти.

ВОЗ в январе 2023 года охарактеризовала рост заболеваемости холерой как "чрезвычайную ситуацию третьего класса", что соответствует высшему уровню сложности.

"Учитывая число вспышек заболевания в мире и их географическое распространение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ продолжает оценивать [по итогам июня] риск на глобальном уровне как очень высокий", - говорится в информационном бюллетене.



Мир столкнулся с "критической нехваткой" пероральных вакцин от холеры, спрос превосходит объемы поставок, констатировали в ВОЗ. С января 2023 года 17 стран запросили 102 млн доз, тогда как за этот период было произведено только 51 млн. По состоянию на 8 июля 2024 года резервы вакцин от холеры в мире составляли 7,5 млн доз.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.