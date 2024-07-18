Жена Познера прокомментировала сообщения о его госпитализации

Супруга журналиста Владимира Познера Надежда Соловьева опровергла информацию о его госпитализации. Как сообщает ТАСС, она рассказала, что телеведущий сейчас находится на международном семинаре в Стамбуле.

© РИА Новости

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Познера якобы госпитализировали. В публикации утверждалось, что у него обнаружили онкологическое заболевание — ведущему провели курс химиотерапии, а после оставили под наблюдением онколога.

«Все вранье! Он в полном порядке! В данный момент на международном семинаре в Стамбуле», — заявила Соловьева агентству.



Телеведущий Владимир Познер попал в больницу

Напомним, что Познер дважды болел онкологическими патологиями. Первый раз опухоль у него обнаружили в 59 лет — это был рак простаты. Врачи провели операцию и смогли вылечить журналиста. В 80 лет у него диагностировали рак кишечника, от которого телеведущему также помогла операция.