Перечень предприятий для альтернативной службы хотят расширить
Депутаты ЛДПР предложили отправлять молодых людей, желающих пройти альтернативную службу, на предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ. Такой законопроект они планируют внести на рассмотрение Госдумы 18 июля.
Альтернативную службу сейчас можно проходить на должностях гражданского персонала в армии и других войсках, а также в организациях, подведомственных власти. Это, например, больницы, ветеринарные клиники, колледжи, дома-интернаты. Список специальностей для «альтернативщиков» ежегодно утверждает Министерство труда и социальной защиты. Сейчас в нем 149 профессий, в том числе врачи, учителя, воспитатели, инженеры.
Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким считают, что молодые люди, которые не хотят держать в руках оружие, пригодились бы на предприятиях, выполняющих государственный оборонный заказ. «Наш проект направлен на увеличение рабочих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, — сказал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по охране здоровья, замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов. — Сейчас они перегружены, и там необходимы сотрудники, которых не так-то и легко найти. Поэтому мы предлагаем, чтобы альтернативную службу молодые люди могли проходить на предприятиях ОПК».
По словам депутата, тем самым они, хоть и косвенно, будут полезны для армии, в том числе в период проведения специальной военной операции.