Лебедев рассказал, чем американцы отличаются от русских

Дизайнер Артемий Лебедев призвал россиян поучиться у американцев предприимчивости. Об этом он заявил в новом выпуске обзора новостей у себя на странице во «ВКонтакте».

Лебедев обратил внимание на то, что на американских маркетплейсах появился мерч с фотографией бывшего президента США Дональда Трампа после покушения. Речь идет о футболках и кружках с предвыборного митинга в Пенсильвании, на которых экс-глава поднимает вверх кулак после ранения.

«Чем американцы отличаются от русских, это фантастической предприимчивостью. Если что-то случает, то через две минуты ты можешь найти соответствующий мерч или какие-то товары, в общем люди не сидят на месте, а прям сразу, моментально используют любой инфоповод, чтобы заработать денег», — прокомментировал это дизайнер.



По словам Лебедева, в США все делается через «пять минут», а в РФ «обычно только через неделю кто-то как-то неспеша лениво встает с дивана, чешет жопу и что-то там такое производит». В связи с этим он считает, что россиянам просто «необходимо поучиться у американцев скорости и предприимчивости».