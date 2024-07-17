Поплавская высказалась об инициативе по запрету турецких сериалов

Актриса Яна Поплавская прокомментировала призыв заместителя председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова к запрету турецких сериалов в России. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Поплавской, сериалы из Турции заслужили своего зрителя в России благодаря хорошим сценариям и талантливым актерам. В свою очередь, российские депутаты, по мнению актрисы, выдвигают подобные сомнительные инициативы, вместо работы над реальными проблемами страны.

«Как турецкие режиссеры и продюсеры смогли завладеть умами и сердцами российских женщин? Качеством, проработанными сценариями, которые рассказывают о любви, о преданности семье, о служении своей стране и о том, что совесть и честь превыше всего! Локации, костюмы, талантливые актеры, которые достойно и профессионально работают. Это мнение озвучивают российские зрители», — написала она.



Напомним, что ранее Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России. По его словам, в Турции нет талантливых актеров, а сюжеты сериалов неправдоподобны. Он также заявил, что они негативно влияют на женщин в России.