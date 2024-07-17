Военкор Коц призвал вооружить Силуанова гаубицей Д-30

Военный корреспондент Александр Коц призвал вооружить министра финансов РФ Антона Силуанова гаубицей Д-30. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Не совсем понятно, зачем это наших топовых финансистов вдруг понадобилось вооружать… Но можно пойти дальше. Министру финансов выдать гаубицу Д-30, главе Минэкономразвития — РСЗО „Град“, председателю Счетной палаты — ТОС-1 „Буратино“. Заместителям — крупнокалиберные пулеметы НСВ „Утес“», — написал Коц в telegram-канале Kotsnews.



Высокопоставленным сотрудникам ЦБ решили раздать оружие

Эти высказывания военкора связаны с предложением Росгвардии разрешить руководству и сотрудникам Центробанка постоянное ношение боевого оружия. Коц добавил, что перед тем как вооружать руководство ЦБ, стоит разрешить ношение личного оружия боевым офицерам-ветеранам СВО.