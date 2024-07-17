В Подмосковье построят более 30 школ к новому учебному году

В Московской области к новому учебному году построят более 30 школ, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает 360.ru.

«Темпы строительства высокие. Как правило, у нас получается сдавать объекты заранее, потому что 1 сентября — это всегда долгожданный день. Сдать школу 1 октября или 1 ноября можно, но не нужно. Всё, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, нужно готовить заранее», — сказал Воробьёв на совещании регионального правительства.



Он также отметил, что в настоящее время в Подмосковье проводится капитальный ремонт более 40 школ.

Ранее сообщалось, что в Медведевском районе Марий Эл в 2024 году откроется ещё две «Точки роста» в рамках национального проекта «Образование».