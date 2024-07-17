Появление у западного побережья Крыма огромных скоплений медуз-корнеротов может быть связано с ветрами, течениями или погодой. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Борис Аннинский.

«Это может быть вызвано, прежде всего, сильными северо-западными ветрами и прибрежными циркуляционными течениями. <...> С другой стороны — это может быть частным случаем, связанным с характером погоды в июле», — предположил ученый.



По словам Аннинского, возникновение полчищ корнеротов в Черном море — это скорее аномалия, потому что эти медузы обычно в стаи не сбиваются. Рост популяции медуз ученый связал с увеличением численности планктона, а также с сокращением количества гребников мнемиопсиса в водоеме.

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В Крыму наблюдается "нашествие" медуз-корнеротов. Об этом RT рассказала профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева.

"Это, несомненно, корнероты. Корнерот - это опасная медуза, для человека опасная тоже", - предупредила биолог.



Темерева добавила, что из-за этой медузы могут быть довольно неприятные ожоги - обширные и болезненные. Однако, может ли контакт с этими медузами привести к летальному исходу, биолог не ответила.

Эксперт при этом обратила внимание, что существует фактор индивидуальной непереносимости. Тогда будет реакция на контакт, усугубленная еще и аллергическими проявлениями. Корнероты - это целая группа медуз. Их представители являются самыми крупными у побережий Южной Европы. У Крыма корнерота можно увидеть и в Причерноморье, а также в Приазовье. Появляются медузы периодически, но иногда в больших количествах. Тогда спасатели запрещают купание.

До этого сообщалось, что в районе Анапы в море тоже наблюдается "нашествие" медуз - около берега скопились тысячи этих существ.

При потеплении климата неизбежно меняется био- и экологическая среда, рассказал в пресс-центре «Известий» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Так он прокомментировал информацию о появлении в России медуз, слизней и насекомых, которые раньше не встречались на территории страны, передает корреспондент NEWS.ru.

Очень многие медики, биологи проводят исследования, что будет, если температура средняя повысится [на N-е количество градусов]. <...> Действительно, оказывается, что появляется очень много совершенно новых насекомых, которых просто раньше не было. Например, клещи, богомолы появляются. <...> В принципе, потепление климата ведет к существенному изменению биоэкологической среды, безусловно, — сказал Вильфанд.



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Нашествие медуз в Черном море у берегов Крымского полуострова закончится примерно через месяц, сообщил ТАСС профессор кафедры экологии и зоологии КФУ имени В. И. Вернадского Сергей Иванов.

Ранее в социальных сетях появились фотографии, сделанные на северо-западе Крыма: в воде около прибрежных скал находились множество медуз Rhizostoma pulmo, также называемых корнеротами. Ранее в Институте биологии южных морей РАН ТАСС сообщили, что увеличение численности медуз в прибрежных водах произошло раньше обычного из-за аномально теплого лета: вода почти на месяц раньше прогрелась до температуры, которая благоприятна для размножения, и корнероты подошли к берегу на "брачный сезон".

"Массово размножающийся вид оказывается в ситуации неблагоприятной в отношении питания. Где-то через месяц все это закончится", - сказал Иванов.



При этом он подтвердил, что общая численность медуз в Черном море действительно возросла. Это связано с тем, что в последние десятилетия оказался нарушен механизм регуляции численности этих морских существ: их естественный враг - это мальки, но популяция именно этих видов рыбы сократилась в Черном море из-за глобального потепления и вылова в слишком больших количествах.

"Черное море - это живая экосистема, она постоянно меняется, пытается саморегулироваться. В середине прошлого века получилось так, что популяция видов крупной рыбы снизилась, в том числе из-за активного вылова, высвободилась кормовая база - и это привело к всплеску численности мелких видов рыбы. Тогда начали активно вылавливать мелкую рыбу - пик пришелся на 1970-1980-е годы, в 1990-е шел откровенный перевылов. И вот, в 1980-е годы у нас появился новый представитель морской биоты, который воспользовался появившимися излишками кормовой базы - желетелые, в данном случае мы говорим о медузах", - согласилась с Ивановым ведущий научный сотрудник отдела планктона ФИЦ "Институт биологии южных морей" РАН, кандидат биологических наук Юлия Загородняя.



Она пояснила, что Rhizostoma pulmo, как и некоторые другие виды, мигрировали в азово-черноморский регион из Средиземного моря.

"К настоящему времени выросла их численность, расширился ареал обитания. Это связано с тем, что сложились комфортные для них условия: достаточная кормовая база, практически нет естественных врагов, они не являются объектом промышленного вылова (хотя в мире есть примеры, когда из медуз делают пищевые добавки или смазочные материалы), да и температура воды становится все более комфортной - ведь глобальное потепление уже нельзя отрицать", - уточнила Загородняя.



Пресноводные медузы вида Craspedacusta sowerbii, которые сейчас живут в водоемах Москвы и Подмосковья в виде полипов, могут превратиться в привычных, если вода прогреется от 26 градусов и выше, заявила ТАСС заместитель гендиректора Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирина Мейнцер. По словам эксперта, они уже встречались в столице летом 2010 года, когда стояла жаркая погода. Она уточнила, что эти медузы не опасны для человека.

Медузы характеризуются сложным жизненным циклом: полип — эфира — медуза. <...> Если долгое время удерживается жаркая погода и водные слои, где сидят полипы, прогреваются до температуры от 26 до 33 градусов, это увеличивает вероятность начала процесса стробилляции, при котором полипы превращаются в медуз. <...> При повышении температуры воды в водоемах Москвы от 26 градусов и более появление плавающих медуз вполне возможно, — объяснила Мейнцер.



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В последние недели у берегов Приморья стало заметно увеличение числа медуз-крестовиков, представляющих потенциальную опасность для купающихся. Эти медузы, активные в теплые месяцы, обитают на мелководье, и их жало способно вызвать серьезные аллергические реакции и токсические поражения у людей.

«Увидеть и понять, что это именно крестовик, очень тяжело. Это маленькая круглая, не больше 5 см в диаметре, прозрачная медуза с розовым крестом наверху и обрамлением», – описывает крестовика начальник отдела содержания экзотических гидробионтов Приморского океанариума Антон Щербаков в беседе с РБК.



Первые случаи получения отдыхающими ожогов после встречи с медузами уже зафиксированы в больницах Владивостока. Также гостей и жителей Приморья предупреждают, что с повышением температуры морской воды в фазу активного размножения переходят и других ядовитые обитатели моря, такие как микроводоросли и рыба-фугу.

Медуза-крестовик является единственным опасным видом медузы на территории России, подчеркивает ученый. Она может вызвать три формы интоксикации: болевую, дыхательную и смешанную. Болевая форма проявляется сильными болями в мышцах и суставах после контакта с животным, в то время как дыхательная форма сопровождается аллергическими реакциями, затрагивающими дыхательные пути. Смешанная форма может привести к судорогам и нарушению рассудка, особенно при множественных ожогах.

Эксперт рекомендует отдыхающим избегать мест, где традиционно обитают медузы-крестовики – это морская трава и участки с небольшим распреснением воды, особенно около устьев рек и на мелководье. Таких мест, как Угловской залив, Санаторная и Чайка во Владивостоке, а также бухты Бабкина и Парис на Русском острове и бухта Тавайза в Уссурийском заливе, стоит избегать в период увеличения числа медуз.

В случае укуса медузы-крестовика рекомендуется немедленно покинуть море и тщательно промыть место ожога пресной водой. Важно избегать употребления алкоголя, так как это может усилить аллергические реакции на яд. Обработка места ожога пресной водой, спиртом или уксусом помогает снизить последствия контакта с медузой.