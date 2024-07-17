Растоптавший крест блогер извинился перед христианами

Блогер, подозреваемый в оскорблении религиозных чувств верующих, в ходе допроса заявил, что раскаивается в содеянном. Об этом пишет пресс-служба СК РФ в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 12 июля 2024 года фигурант растоптал христианский крест. При этом он фиксировал свои действия на видеозапись, которая транслировалась в прямом эфире на интернет-портале.

Таким образом, заметили в СК, подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств.

Против блогера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

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В рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности, совершенных в сети Интернет, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Вахтанг Кипшидзе, зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата, назвал действия блогера «глубоко оскорбительными и преступными».