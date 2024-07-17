Митрополит Иларион объяснил обвинения в домогательствах

Обвинения Вероники Сузуки в домогательствах к ее сыну Георгию являются всего лишь попыткой «состричь деньги». Об этом митрополит Будапештский и Венгерский Иларион заявил «РБК».

Он отметил, что познакомился с обвинившим его в домогательствах Георгием Сузуки заочно, когда был главой отдела внешних церковных связей. Последний писал ему письма, в которых сначала изъявлял желание служить Церкви, а затем и стать его келейником (помощником). Митрополит Иларион согласился. Однако через время туда стала наведываться Вероника Сузуки, назвавшаяся его матерью.

По словам митрополита Илариона, женщина постоянно вымогала деньги через своего сына, которого словно «зомбировала», постоянно находясь с ним физически или общаясь через наушник.

В начале января 2024 года Сузуки под предлогом жалоб на здоровье уехал, но деньги просить не перестал, объясняя все тяжелым положением семьи.

Позже его мать и вовсе стала шантажировать митрополита Илариона, говоря, что о его личной жизни «собран большой архив материалов». За его удаление она просила 384 тысяч евро, при этом требуя, чтобы деньги были переведены на ее счет.

«Внедрив своего сына ко мне, она надеялась сама внедриться и прожить остаток дней за мой счет. А когда поняла, что это не выйдет, разработала план, как "состричь" с меня большую сумму преступным путем. И началось вымогательство», — рассказал митрополит Иларион.



Он добавил, что отвергает обвинения в домогательствах к Георгию Сузуки и готов ответить на них в суде.