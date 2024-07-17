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Высокопоставленным сотрудникам Центробанка решили раздать оружие

Несколько высокопоставленных сотрудников Банка России могут получить право на ношение боевого оружия. Соответствующее предложение за авторством Росгвардии опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Высокопоставленным сотрудникам ЦБ решили раздать оружие
© Lenta.ru

Пистолет или пистолет-пулемет хотят выдавать зампредам Центробанка, управляющим отделением (заместитель управляющего отделением), советникам зампредов, директорам департамента, заместителям директора департамента.

На председателя Банка России (должность занимает Эльвира Набиуллина) и трех ее первых зампредов разрешение не распространяется. Ранее пользоваться боевым оружием в Центробанке могли только сотрудники, отвечающие за безопасность и перевозку наличных средств. Причина намерения раздать оружие новым лицам не указана.

Очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 26 июля. Подавляющее большинство экспертов сходятся во мнении, что регулятор повысит ключевую ставку с 16 до 17 или 18 процентов годовых, поскольку все основные параметры указывают на необходимость такого шага. Между тем в перспективе до конца года аналитики начали готовиться к росту ставки до 20 процентов, если предстоящее повышение не сработает.

Общество
Эльвира Набиуллина
Банк России
Росгвардия
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