Что завещала перед смертью ставшая монахиней актриса Стриженова

Актриса Любовь Стриженова, ставшая монахиней, перед смертью завещала людям любить друг друга. Издание PROZVEZD вспоминает разговор женщины с корреспондентом о жизни и любви.

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Бывшая жена народного артиста СССР Олега Стриженова ушла из жизни в канун Дня памяти святых апостолов Петра и Павла. Она ушла из кино и посвятила себя служению Богу, став матушкой Иудифь. Она умерла в 83 года.

Долгие годы знаменитость почти не выходила в свет, но в мае сделала исключение ради вечера памяти ее главного МХАТовского наставника Виктора Карловича Монюкова в честь столетия со дня его рождения. В беседе с корреспондентом она дала несколько советов и научила тому, что нужно любит окружающий мир и наслаждаться маленькими радостями.

«За все Боженьку благодарите, хвалите. С самого утра, как проснулись. Открываете окно – а оттуда в ваш дом подул свежий ветер. И вам уже с самого пробуждения дышится легко, по-новому. А главное, это значит, у вас есть и дом, и даже с окном! Видите, какие вы уже даже в этот ранний час счастливые люди! Сколько уже есть в вашей жизни, а сколько еще всего хорошего ждет вас впереди!» – говорила артистка.



Стриженова подчеркнула, что нужно наблюдать за природой и надеяться на лучшее. Если человеку чего-то не хватает, то об этом стоит просить Бога, и он откликнется.

«Не стесняйтесь! И упорно для того работайте, не щадя себя. Все вам рано или поздно воздастся!» – отмечала женщина.



На прощание матушка произнесла напутствие.

«Я бы повторила одну из главных заповедей Иисуса Христа: да любите друг друга!» – заключила Стриженова.



Ранее мы писали о том, что Татьяна Лютаева сообщила о смерти кинооператора, с которым прожила четыре года.