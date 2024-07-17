Изнывающие от жары краснодарцы смогли приготовить яичницу на солнце

В Краснодаре не первый день стоит сильная жара. В среду, 17 июля, температура воздуха в городе прогрелась до +42 градусов. Однако горожане не унывают и готовят яичницу прямо на солнце, передает RT.

Как свидетельствуют прогноз погоды, жара может покинуть Краснодар только через неделю. А пока находчивые местны блогеры делятся роликами с приготовлением яичницы.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что южные регионы России ждет аномальная жара в ближайшую неделю. По его словам, в Туапсе и Приморско-Ахтарске за первую половину июля уже было побито семь суточных рекордов по жаре, в Анапе — девять. В Краснодаре три рекорда, температура в первой декаде превышала 40 градусов тепла.

До этого замглавы Минэнерго Евгений Грабчак сообщил, что на юге России остаются риски ввода графиков ограничения энергоснабжения на фоне высоких температур. По его словам, ситуация с дефицитом мощности в южных регионах в том числе связана с совпавшими с максимумами потребления ремонтами генерирующего оборудования.