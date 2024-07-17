Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил о недопустимости разжигания межрелигиозной розни на фоне инцидента с топтанием православного креста. Он также отметил, что тех, кто пытается "всколыхнуть" Россию изнутри, должны ждать наиболее суровые наказания.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который в Москве растоптал христианский крест и снимал процесс на видео.

"Еще страшнее те факты, которые совершаются для того, чтобы всколыхнуть Россию изнутри. Вот не буду сейчас говорить, насколько мне сказали, опять же, что это жители одного из кавказских регионов. Значит, собрались там, видать, несколько человек, бросили на землю крест, и они его топчут. <...> Во-первых, если бы они были истинно верующими мусульманами, они бы этого не делали. Никогда", - отметил Алаудинов в Telegram-канале.



Генерал-майор также уверен, что власти найдут того, кто это сделал и накажут его максимально.

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Кроме того, Алаудинов высказал мнение, что в России необходимо возродить смертную казнь. По его словам, она должна касаться "именно тех людей, которые сеют вражду между представителями разных национальностей, между представителями разных вероисповеданий".