В ГД возмутились QR-кодам в туалетах для помощи жертвам насилия

Появившиеся в общественных туалетах торговых центров Москвы QR-коды для помощи жертвам насилия унижают женщин, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В беседе с NEWS.ru парламентарий уточнила, что эта информация действительно необходима для тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, но вопросы вызывает то, как она преподносится.

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Эта акция — хорошая мера, но мне кажется, что граждане нуждаются в праве на информацию не только, когда они заходят в общественный туалет. У нас [певица] Инстасамка изображена на огромных баннерах по всей Москве, а мы нашли возможность только в общественных туалетах разместить QR-коды для женщин, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях. Мне кажется, что это унижает наших женщин. Но это мера, которая работает, — пояснила Останина.



Она отметила, что акция «Бьет — значит не любит» в целом помогла женщинам и дала возможность понять, куда обращаться жертвам насилия. По словам парламентария, в Москве также уже более 10 лет работает кризисный центр в районе Дубки. Она выразила сожаление, что обратиться туда могут только москвички, так как он финансируется за счет местного бюджета. Останина призвала провести широкую социальную рекламу против насилия в любых формах.

Давайте вспомним о вчерашнем поучительном заявлении татарского имама про «побивание женщин». Мне кажется, в светском государстве такое недопустимо. Надо исключить это из идеологии и общественного сознания, — добавила депутат.



Психотерапевт Александр Вронский ранее предупредил, что абьюзивные отношения приводят к снижению самооценки у жертв домашнего насилия. По его словам, нужно как можно быстрее прекращать любые отношения с абьюзерами.