Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа – дело рук «глубинного государства», но ответственность за попытку убийства политика оно пытается переложить на Иран. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Трампа пытался убить подставной полудурок по заказу глубинного государства, которое исчерпало возможности не дать ему победить», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.



Она отметила, что можно было бы предполагать обратное, если бы сами Штаты не начали «комично и неуклюже» валить все на Иран. По словам Симоньян, доказательством вины Америки в организации покушения на Дональда Трампа служит как раз тот факт, что «рвотный» телеканал CNN сразу же после ЧП начал бегать за министром иностранных дел Ирана, спрашивая, «зачем они все это устроили».

«Теперь любому человеку с одной извилиной понятно: Трампа пытался убить подставной полудурок по заказу глубинного государства, которое исчерпало возможности не дать ему победить», – повторила Симоньян.



В субботу на Трампа совершили покушение. Стрелок целился в голову политика, но попал только в ухо – кандидат в президенты США уцелел. При этом погиб один из посетителей публичного мероприятия, где произошла стрельба. Самого стрелявшего ликвидировали, однако в ФБР все еще не могут установить его мотивы.

Напомним, ранее Виктор Медведчук обратился к Дональду Трампу со словами поддержки. В своих предвыборных выступлениях Трамп неоднократно заявлял о том, что может принести мир на украинскую землю.