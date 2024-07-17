В Москве найден мертвым снявший "Смерть по завещанию" Дмитрий Мишин

Известный российский кинооператор, сценарист и композитор Дмитрий Мишин, муж актрисы Татьяны Лютаевой, скончался в Москве.

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Как стало известно МК.RU, 60-летнего кинематографиста нашли без сознания в доме на Ходынской улице - медики не смогли его спасти. Предварительно, причиной смерти назван инсульт.

Дмитрий Мишин родился в 1963 году. В 1987-м окончил МАИ, в 1997-м - ВГИК, операторский факультет. Действительный член Международной Академии телевидения и радио - с 2008 года. С 1988 по 1994 год работал оператором Телевизионного технического центра "Останкино".

Фильмография - несколько десятков проектов: "Редакция", "Обнаженная натура", "Медики", "С Новым годом, папа!", "Охота на гения", "Сводные судьбы", "Смерть по завещанию".

59-летняя заслуженная артиста РФ Татьяна Лютаева - это Анастасия Ягужинская из фильмов про гардемаринов. До Мишина была замужем за актерами Олегасом Дитковскисом и Ромасом Раманаускасом.