Жириновский предсказал покушение на Трампа
Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский при жизни заявлял, что на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа могут совершить покушение. Политик отмечал, что республиканцу будет достаточно сделать «что-то не то», и он встанет в один ряд с убитым 35-м президентом США Джоном Кеннеди. В Сети опубликовали ролик, на котором в ходе очередного совещания Жириновский озвучил свое пророчество.
Трамп что-то не то будет делать, убьют как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-то штате какой-то сумасшедший взял и убил, — говорил Жириновский.
Джона Кеннеди убили в ноябре 1963 года. Во время движения президентского кортежа в городе Даллас (штат Техас) на улицах раздались выстрелы. В американского лидера попали две пули: одна в шею, другая в голову. Политика срочно доставили в операционную, но спустя полчаса после покушения он умер.
Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время выступления в Пенсильвании. В ходе митинга раздалась стрельба. Охрана под руки вывела политика с мероприятия, у него была окровавлена голова. Позже он заявил, что потерял много крови из-за ранения в ухо. Секретная служба США сообщила о ликвидации подозреваемого, который вел огонь в сторону сцены. Во время стрельбы погиб 50-летний бывший пожарный, критические ранения получили еще два человека.