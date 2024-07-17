Актера из "Глухаря" и "Даун Хауса" Ежи Штура кремировали

Сегодня, 17 июля, состоятся похороны Ежи Штура, одного из самых любимых и популярных в СССР и России польских артистов - Штур неоднократно снимался в наших проектах.

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Легендарный артист скончался 9 июля, перед смертью Штур перенес два инфаркта, инсульт и, кроме того, болел раком.

Штура кремировали. Церемония прощания началась утром, прах артиста захоронят позже на Раковицком кладбище в его родном Кракове.

Издание SE в эти часы ведет репортаж с церемонии, отмечая огромное количество пришедших проводить Штура в последний путь. Также, как передает издание, среди скорбящих замечены многие деятели культуры страны.

Ежи Оскар Штур родился 18 апреля 1947 года. В 1972-м окончил Краковское Государственное высшее театральное училище. После чего до 1991 года служил в Старом театре Кракова.

Фильмография - с начала 1970-х: "Сексмиссия" (18+), "Преступление и наказание" Вайды, "Декалог" Кесьлёвского, киллер Профессор в "Дежа вю", генерал Иволгин в "Даун Хаусе" (18+), "Глухарь" (18+), "Глухарь. Продолжение".